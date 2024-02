Metnar se ohradil proti závěrům NKÚ ohledně zpoždění modernizace chemického vojska

Bývalý ministr obrany Lubomír Metnar (ANO) se ohradil proti závěrům Nejvyššího kontrolního úřadu, podle něhož rezort obrany v letech 2018 až 2022 nezajistil obměnu a modernizaci vybavení chemického vojska. Závěry NKÚ podle Metnara nereflektují potřeby armády, které se měnily.

Kontrolní úřad například upozornil, že s obměnou a doplněním protichemických izolačních oděvů se mělo původně začít už v roce 2016, v době ukončení kontroly je rezort plánoval nakoupit do konce roku 2025. „Být vybaven protichemickými oděvy je přitom nezbytnou podmínkou úspěšné certifikace jednotek AČR vyčleňovaných do pohotovostních sborů NATO,“ podotkli kontroloři. Minimálně o šest let bude zpožděn i nákup nových chemických rozstřikovacích automobilů. Automobily měly být pořízeny v letech 2022 až 2023, MO však nákup odložilo na roky 2028 až 2030.

„Závěry NKÚ nereflektují změny bezpečnostního prostředí a s tím související operační potřeby Armády ČR, které se měnily a prioritizovaly právě dle požadavků AČR,“ reagoval Metnar na sociální síti X.

„Nevím o tom, že by to byla ze strany armády priorita, a vypadá to, že ani dnes to není prioritou, kdy se odkládají zmíněné nákupy na léta 2028–2030, přestože v roce 2024 došlo ke skokovému nárůstu rozpočtu a v roce 2023 k aktualizaci strategických dokumentů, jako je Koncepce výstavby Armády ČR,“ dodal.