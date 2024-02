Lipavský: Česko by mohlo v budoucnu pořídit vojenský materiál od Austrálie

Česko by v budoucnu mohlo pořídit vojenský materiál od Austrálie, záleží to ale na dalším vyjednávání. V rozhovoru s australskou televizi ABC to řekl český ministr zahraničí Jan Lipavský. Šéf české diplomacie pokračuje v cestě zahrnující Indii, Austrálii a Japonsko.

Lipavský ocenil, že obě země mají maximální zájem na spolupráci v této oblasti. Bezpečnost Evropy a Indo-Pacifiku jsou spojitými nádobami, řekl ministr v Austrálii českým novinářům.

Česko výrazně podporuje Ukrajinu napadenou Ruskem, a to včetně vojenského materiálu. Zároveň tak řeší, jakým způsobem doplnit armádní sklady. „Přestože náš rozpočet není v dobré formě, byli jsme schopni najít zdroje pro armádní projekty,“ poznamenal v australské televizi Lipavský. S Austrálií se o možné spolupráci diskutuje, šéf diplomacie ale nechtěl být konkrétní, neboť takové vyjednávání nepatří do jeho mise.

O bezpečnostní situaci či o obchodní spolupráci obou zemí jednal také s generálním guvernérem Austrálie Davidem Hurleym, který v zemi zastupuje hlavu státu, tedy britského panovníka. Hurley také poděkoval českým občanům i firmám za pomoc po ničivých požárech, který jeho zemi sužovaly několik měsíců v letech 2019 a 2020. Původně se měl Lipavský sejít také s australskou ministryní zahraničí Penny Wongovou, která ale musela z osobních důvodů schůzku zrušit.

Při válce na Ukrajině celá Evropa bojuje za svobodu, míní Lipavský. Nejde podle něj jen o podporu napadené země, kořenem konfliktu je ruský imperialismus. „Myšlenka, že Rusko může přijít, vzít si kus země a prohlásit, že jde o ruské teritorium. Přesně tento typ anexe se stal,“ řekl Lipavský. Cílem ruského prezidenta Vladimira Putina je podle něj zničit Ukrajinu, ignoruje při tom mezinárodní řád a Chartu OSN. Česká republika tak podle Lipavského musí pokračovat v politické, ekonomické, humanitární i vojenské podpoře Ukrajiny. „Musíme to dělat společně jako západní země,“ dodal ministr. (ČTK)