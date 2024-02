Video dne: Festival Let It Roll míří na South by Southwest

Největší drum’n’bass festival světa Let It Roll, který se koná každoročně ve středočeských Milovicích, bude součástí letošního ročníku slavného amerického festivalu South by Southwest, neboli SXSW.

SXSW je jednou z největších světových hudebních a filmových událostí. Let It Roll teď jako vůbec první český festival v historii získal možnost kurátorovat jednu z hudebních scén festivalu.

Ve středu 13. března tak v klubu Kingdom, který patří mezi největší místa celého festivalu, proběhne akce Let It Roll. Více o festivalu Let It Roll a českém drum’n‘bass čtěte zde.

„Je to velký úspěch nejen pro Let It Roll, ale i pro celou českou hudební scénu“, konstatuje ředitel exportní hudební kanceláře Soundczech Marton Naray. Součástí bude také vystoupení dvou českých umělců, totiž producenta Rida a DJe N:Force.

Akce proběhne jako součást projektu Rok české hudby a její vznik umožnila mimo jiné také dlouhodobá spolupráce proexportní hudební kanceláře Soundczech s pořadateli SXSW.

Ta patří mezi největší hudební události na světě. Její program zahrnuje nejen hudbu, ale i film a další kreativní odvětví. Koná se od roku 1987 v Austinu v Texasu a každoročně jej navštíví více než 350 000 lidí.