Při ruském útoku leteckými bombami zahynuli v Sumské oblasti dva lidé

Dva lidé zahynuli v noci na dnešek při ruském bombardování v ukrajinské Sumské oblasti, píše na svém telegramovém kanálu RBK Ukrajina. Čtyři zraněné si v neděli večer vyžádalo ruské ostřelování východoukrajinského města Dnipro.

V noci na dnešek Rusko na Ukrajinu znovu zaútočilo raketami a drony, uvedly ukrajinské vzdušné síly.

Ruské bomby zasáhly obec Junakivka ležící v Sumské oblasti u hranice s Ruskem. Z místa byly hlášeny čtyři výbuchy. Zemřel manželský pár u sebe doma, zničen byl jeden obytný dům a škody vznikly na pěti dalších.

V Dnipru bylo poškozeno deset domů a také několik aut. Napsal to dnes ruskojazyčný server BBC s odvoláním na místní úřady. „Zraněni jsou muži ve věku 41 a 49 let a ženy (ve věku) 20 a 60 let. Všichni v nemocnici,“ oznámil na Telegramu šéf zdejší oblastní správy Serhij Lysak. Napsal také, že protivzdušné obraně se podařilo sestřelit tři rakety a pět dronů.

Cílem ruského ostřelování se podle telegramu RBK Ukrajina v neděli večer stalo město Nikopol v Dněpropetrovské oblasti. Zasaženo bylo sídlo firmy, poškozeny byly budovy a automobily, ale nikomu se nic nestalo.

Rusko v noci na dnešek na Ukrajinu zaútočilo mimo jiné raketou Iskander odpálenou z Krymu, dále třemi raketami Ch-59 a z Bělgorodské oblasti vystřelilo dvě rakety S-300. Nad ukrajinské území vyslalo také 14 bezpilotních útočných letounů typu šáhed, uvedly ukrajinské vzdušné síly. Protiletecká obrana zneškodnila tři rakety Ch-59 a devět bezpilotních letounů. (ČTK, RBK)