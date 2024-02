Ekonomický expert hnutí SPD Petr Mach míní, že by české zemědělství bylo konkurenceschopnější, kdyby nebylo „zatíženo současnou evropskou politikou“. Na české zemědělství podle něj dopadá Green Deal, proto SPD volá po jeho zrušení.

„On (Green Deal) nedopadá jen na zemědělce, za chvíli se budou moci ozvat další výrobci, průmysl, domácnosti. (…) Green Deal ničí konkurenceschopnost celé evropské ekonomiky,“ prohlašuje Mach, který je lídrem kandidátky SPD a Trikolory do letošních eurovoleb.

Řekl to v pořadu Otázky Václava Moravce, kde se střetl s ministrem pro evropské záležitosti Martinem Dvořákem (STAN).

„Zrušit Green Deal je nálepka, heslo, výkřik, který nemůže ani reálně nastat,“ míní ministr.

Podle Dvořáka je rizikem nekorigovaná ekonomika hledící na rychlý zisk bez ohledu na to, co přinese životnímu prostředí. Politici by podle něj měli hledat kompromis mezi ní a ochranou planety. (ČT24)