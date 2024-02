Neznámí vandalové v Polsku znehodnotili několik tun zemědělských plodin z Ukrajiny. Řekl to ukrajinský vicepremiér Oleksadnr Kubrakov. Vandalové plodiny vysypali z vlaku na koleje. Je to už počtvrté, co takto někdo plodiny v Polsku znehodnotil.

These pictures show 160 tons of destroyed Ukrainian grain. The grain was in transit to the port of Gdansk and then to other countries.

The fourth case of vandalism at Polish railway stations. The fourth case of impunity and irresponsibility.

How long will the government and… pic.twitter.com/fMVdtBgl3i

— Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) February 25, 2024