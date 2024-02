Bartošek: Stát musí mít informace o tom, kolik lidí je připraveno zemi bránit

Stát musí mít podle místopředsedy KDU-ČSL Jana Bartoška informace o tom, kolik lidí je v případě vojenského konfliktu připraveno zemi bránit. Řekl to v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News. Návrat nějaké formy vojenské služby považuje za potřebné i poslanec Ondřej Kolář (TOP 09).

Podle Jaroslava Bžocha z opozičního hnutí ANO ale Česko nemá na zavedení povinné vojenské služby zázemí. Místopředseda SOCDEM Lubomír Zaorálek zkritizoval to, že v dřívější armádní koncepci nebyla o vojenské službě žádná zmínka.

O diskusi o vojenské službě mluvil v úterý náčelník generálního štábu Karel Řehka. Armáda podle něho musí investovat do lidského kapitálu, současný personální model je neudržitelný a armáda není naplněná a stárne. Česko proto musí zvážit mechanismus, který by nahradil zálohy, v nichž od zrušení základní vojenské služby každý rok ubývá 40 000 lidí.

„Já osobně jsem zastáncem toho, že by se měly vrátit povinné odvody, protože stát musí v případě konfliktu vědět, kdo je vůbec ochoten tuto zemi bránit, kam se mu dovolá nebo kam mu napíše, kdo z nějakých důvodů říká, že ke zbrani nepůjde, ale je připraven jít například do nemocnice a pomáhat tímto způsobem. A tímto stát v současné době nedisponuje,“ řekl Bartošek. Souhlasil ale s tím, že infrastruktura teď na znovuzavedení vojenské služby připravena není.

Návrat vojenské služby je namístě také podle Koláře. „Otázka je, jakou formou by to bylo, na jak dlouho by to bylo,“ řekl poslanec. „Opravdu nevím, jak bychom to udělali. Já si nejsem jistý, že máme zázemí, abychom mohli vrátit nárůst takových výcviků,“ namítl Bžoch.

„Mě děsí ta nekompetence a bezradnost české armády a ministerstva obrany. Představte si, že před půl rokem se projednala koncepce výstavby armády, ve které jste nenašel o povinné službě ani zmínku. A za půl roku se najednou mluví o tom, že by byla povinná služba,“ řekl Zaorálek. Armáda podle něj nefunguje systémově, nenabízí stabilitu a jistotu, do které by lidé chtěli přijít.

Resort obrany měl ke konci roku 2023 zhruba 27 800 vojáků z povolání, vojáků aktivních záloh 4266. Podle dřívějších vyjádření ministerstva obrany je cílem mít do roku 2030 celkem 30 000 vojáků z povolání a 10 000 záložníků. (ČTK)