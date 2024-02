Focus: Pellegrini by nyní porazil Korčoka

Podle volebního modelu Focus by se nyní stal novým slovenským prezidentem předseda Parlamentu Peter Pellegrini. V druhém kole voleb by porazil exministra zahraničí Ivana Korčoka s nákokem deseti procentních bodů.

Pellegrini by podle modelu Focus těsně vyhrál již první kolo se ziskem 35,2 procenta. Korčok by s ním postoupil do druhého kola díky zisku 34 procent. Další kandidáti nyní již výrazně zaostávají.

První kolo se uskuteční na Slovensku za měsíc.

V druhém kole by rozdíl mezi oběma kandidáty byl podle šetření poměrně výrazný. Pellegrini by získal v době sběru dat, tedy mezi 14. a 21. únorem, 54,9 procenta hlasů.

Od poslední vlny měření by jeho podpora narostla o 0,7 procentního bodu, zůstává tak víceménně na svém.

Korčok by z finálového souboje odešel poražen, podpořilo by jej 45,1 procenta lidí. Podobné rozložení sil ukázal také volební model agentury Ipsos.

Podle něj by Pellegrini v druhém kole zvítězil o zhruba osm procentních bodů.

Šetření ukázalo, že klíčovým faktorem voleb bude, zda se Pellegrinimu podaří mezi prvním a druhým kolem získat podporu od kandidátů, kteří se řadí spíše do antisystémového proudu.

Zejména od bývalého ministra spravedlnosti Štefana Harabina, jenž by v obou šetřeních skončil na třetím místě a do druhého kola by tak neprošel. (Denník N, red.)