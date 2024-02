Povolení sloužit v ukrajinské armádě od prezidenta Pavla získalo 20 Čechů

Povolení sloužit v ukrajinské armádě získalo od prezidenta Petra Pavla 20 českých občanů. Dalších 56 žádostí bylo zamítnuto na základě doporučení ministerstev obrany a vnitra, řekl Pavel v pořadu Za pět minut dvanáct, který dnes vysílala televize Nova. Kritizoval v něm také nedostatečnou materiální pomoc západních zemí ukrajinské armádě v uplynulých letech i investice do vlastní obranyschopnosti.

Rozšíření konfliktu proti státům NATO se zatím neobává.

Důvodem zamítnutí žádostí o povolení sloužit v ukrajinských ozbrojených silách bylo podle hlavy státu to, že žadatelé nesplnili podmínky pro vyhovění. Například to, že proti nim není vedeno trestní řízení. Odmítnuti byli rovněž příslušníci aktivních záloh armády. Od začátku války přišlo na Hrad celkem 553 žádostí, uvedl v prosinci server iRozhlas. Podle něj většinu z nich – 477 – obdržel Pavlův předchůdce Miloš Zeman, který vyhověl 132 žadatelům.

Prezident v souvislosti s konfliktem označil za obdivuhodné, jak a s jakým odhodláním se Ukrajinci dokázali ubránit ruské přesile. Překvapením pro něj byla neschopnost ruské armády dosáhnout rychle svých cílů. Rusko se za dva roky dokázalo z chyb poučit a zmobilizovat vojenský průmysl, zatím ale nedokázalo dosáhnout výraznějších úspěchů. Ukrajina za dva roky naopak dokázala část anektovaného území získat zpět, vytlačit ruskou flotilu ze západního Černomoří a udržet bojeschopnost armády i odhodlání obyvatel se bránit, uvedl Pavel.

Dluhem západních zemí je podle prezidenta to, že nedokázaly dodat Ukrajině dostatečné počty kvalitní techniky a munice k úspěšně a rychlé protiofenzivě. Ukrajinci podle Pavla podnikli protiofenzivu na široké frontě místo toho, aby například okupované území rozdělili na severní a jižní část, a znesnadnili tak zásobování armády. Limitem je i nedostatečná západní pomoc Ukrajině v dodávkách techniky a munice.

Prezident uvedl, že Rusko převedlo ekonomiku na válečný provoz, dokáže vyrábět měsíčně 150 tanků a statisíce kusů munice. EU podle Pavla za dva roky nevyrobila jediný nový tank, výroba velkorážní munice nedosahuje ani měsíční úrovně v Rusku. „My opravdu máme deficit nejenom, pokud jde o možnou podporu Ukrajiny, ale především o zajištění vlastní bojeschopnosti a obranyschopnosti,“ řekl Pavel.

Problém vidí prezident v tom, že obranný průmysl má vysokou kapacitu, zatím ale nedostává od vlády tolik konkrétních a garantovaných zakázek, aby mohl výrazně zvýšit výrobu. „Absence jasných vládních zakázek spolu s garancí odběru je příčinou toho, že obranný průmysl zdaleka nedosahuje té kapacity výroby, kterou by mohl mít,“ uvedl Pavel.

Konflikt na Ukrajině podle prezidenta rychle neskončí, neboť Rusko ani Ukrajina nejsou schopny dosáhnout svých cílů. Ukrajina logicky usiluje o obnovení plné kontroly nad svým územím v mezinárodně uznaných hranicích, což je třeba principiálně podporovat, podotkl Pavel. Podle něj ruský prezident Vladimir Putin po očekávaném znovuzvolení hlavou státu bude usilovat o to, aby dosáhl alespoň dílčích cílů, tedy plné kontroly nad okupovanými regiony, zejména Donbasem. Oboustranná únava z konfliktu pak podle Pavla patrně povede k jednáním.

„V současné době je Rusko natolik oslabeno válkou proti Ukrajině, že by neriskovalo jakýkoli konflikt se zeměmi NATO,“ uvedl prezident k možnosti rozšíření ruské agrese. Do budoucna se to ale podle něj vyloučit nedá zvláště v případě, pokud by Rusko na Ukrajině dosáhlo nějakých výraznějších úspěchů. (ČTK)