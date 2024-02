V nadcházejícím týdnu několik pražských galerií otevře nové expozice. V Galerii Rudolfinum bude od 29. února první výstava pod vedením nové ředitelky Julie Bailey od ukrajinské autorky Zhanny Kadyrové. Novou výstavu otevře také Kunsthalle Praha, a to díla audiovizuálního umělce Johna Sanborna.

Výtvarné umění s architekturou ve Winternitzově vile architekta Adolfa Loose propojí dvě výstavy. Mezigenerační dialog matek a dcer zachytí expozice v HYB4 Galerii. Zájemci budou mít poslední možnost navštívit výstavu Mileny Dopitové v Národní galerii Praha či expozici v galerii DOX britského umělce, hudebníka a okultisty Genesise Breyera P-Orridge.

Zhanna Kadyrova vypráví svou výstavou Unexpected příběh ukrajinského boje za svobodu proti Rusku. Po začátku války stála tváří v tvář pocitu zbytečnosti, jak může být umělkyní, když v její vlasti je invaze. Pro Kadyrovou je jediným východiskem z této situace mluvit o životě, kultuře a válce na dnešní Ukrajině. Jedná se o první výstavu pod vedením nové ředitelky Julie Baileyové, která začátkem roku převzala funkci od Petra Nedomy.

Sanbornova výstava v Kunsthalle nese název Notes on Us a otevře se v pátek 1. března. Jeho dílo se v 70. a 80. letech 20. století řadilo k experimentálnímu videoartu, později tento audiovizuální tvůrce stál u rozkvětu videoklipové estetiky MTV a rozmachu digitálního umění. Zájemci mohou do 2. června vidět mimo jiné jeho monumentální devítikanálovou videoinstalaci V+M z roku 2015, která staví na antickém příběhu Venuše s Martem.

Ve Winternitzově vile na pražském Smíchově se otevřou v pátek 1. března dvě nové výstavy. V interiéru vily budou k vidění fotografie architektonických projektů z celého světa, v jejichž centru je výtvarné umění. Na zahradě vily bude výstava českých sochařů Otisky. „V sochách Kropáčové Morové, Cimaly, Kintery, Filípka i Skalického můžeme vnímat vzdálené otisky minulosti, původních obyvatel i dalších lidí, kteří vilu obývali,“ uvedla kurátorka Kristýna Jirátová.

Galerie HYB4 v pátek 1. března uvede expozici Moje boty, tvoje boty. Osm umělkyň povede se svými dcerami mezigenerační dialog. Budou to záznamy vzpomínek, mapy krajiny vědomí a nevědomí, abstrakt emocí a snů, zpracovávání rodových příběhů a linií předávaných z generace na generaci. Výstavu doprovodí cyklus přednášek o vztazích a traumatech.

V neděli 3. března pak končí dvě výstavy v Praze. Poslední týden bude k vidění výstava Dopitové v Národní galerii Praha věnovaná předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v roce 2022. Skončí také expozice It Is a Painful Thing to Be Alone: We Are But One v Centru současného umění DOX. (ČTK)