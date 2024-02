Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) příští týden představí okruh náročných profesí, jejichž pracovníci by mohli odcházet předčasně do důchodu bez jeho krácení. Návrh důchodové reformy zároveň předloží vládě, řekl v pořadu Partie Terezie Tománkové, který vysílala televize Prima.

Zopakoval, že do penze by dřív měli mít možnost chodit všichni pracovníci v takzvané čtvrté kategorii prací, kde i přes používání ochranných pomůcek hrozí vysoké riziko ohrožení zdraví, a část lidí ze třetí kategorie. Toto omezení v souladu s odbory kritizoval jako nedostatečné stínový ministr práce a sociálních věcí opozičního hnutí ANO Aleš Juchelka.

Ze třetí kategorie by podle Jurečky mohli až o pět let dříve odcházet do důchodu bez jeho snížení lidé z profesí, které mají negativní dopad na lidské zdraví bez možnosti je účinně eliminovat ochrannými pomůckami. Jako příklad uvedl těžkou fyzickou práci nebo práci v extrémních teplotách. Zaměstnavatelé budou za tyto pracovníky odvádět o pět procentních bodů vyšší sociální pojištění, podotkl ministr.

Do čtvrté kategorie spadá zhruba 18 000 lidí, do třetí asi 450 000. Juchelkovi nedávalo smysl, proč by podle ministerských plánů předčasně do důchodu nemohli jít všichni pracovníci třetí kategorie, ale jen zhruba 120 000 z nich. „Pan ministr prostě šetří na těch důchodech,“ uvedl poslanec ANO, což Jurečka odmítl. Podle Juchelky bude neuralgickým bodem reformy možnost předčasného odchodu do penze bez krácení pro zdravotní sestry nebo lidi, kteří pracují střídavě na tři směny, tedy ranní, odpolední a noční.

Ministr uvedl, že je třeba se na výčet podívat podle toho, která zdravotní rizika nelze eliminovat. „Není dneska úplně svářeč jako svářeč,“ podotkl Jurečka. Záleží, v jak vyspělém provozu pracuje a jakou používá svářecí techniku,“ řekl ministr. Podle něj je třeba vytvořit co nejvíce férový systém i ve vztahu k zaměstnavatelům.

Ministerstvo práce už dřív uvedlo, že se při stanovení nároku na dřívější důchod vychází z nynějších čtyř kategorií prací a rizikových faktorů. Mezi ty patří hluk, prach, chlad, teplo, chemikálie a biologické látky, tlak vzduchu, záření, fyzická, psychická či zraková zátěž, vibrace a pracovní poloha. Kvůli překračování limitů jsou ve třetí a čtvrté kategorii potřeba ochranné pomůcky, ve čtvrté kategorii je i při jejich používání vysoké riziko ohrožení zdraví. Odboráři prosazují, aby se možnost dřívější penze týkala všech lidí i ze třetí kategorie. Zaměstnavatelé usilují o užší vymezení. Poukazují mimo jiné na případný velký výpadek pracovních sil, které už teď chybí.

Vybrané profese by do důchodu mohly chodit dřív po odpracování určitého počtu směn v rizikových a náročných podmínkách. Zaměstnavatelé by na tyto pracovníky platili vyšší odvody. Sazba pojistného by činila pět procent navíc. Dřívější penze by se nekrátila. Tato pravidla platí už pro záchranáře a podnikové hasiče. Až o sedm let dřív mohou chodit do penze horníci.

Důchodový věk se v ČR postupně zvedá. U mužů se odsouvá každý rok o dva měsíce, u žen obvykle o víc měsíců. Na 65 let se dostane v roce 2030 nejdřív u mužů, bezdětných žen a matek s jedním dítětem, u matek s více dětmi později. Každý rok by se měla podle návrhu reformy věková hranice přehodnocovat podle doby dožití lidem, jimž bude zrovna 50 let. Oddálit by se měla nejvýš o dva měsíce ročně. (ČTK)