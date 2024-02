Papež přijal rezignaci štětínského arcibiskupa kritizovaného za krytí násilí

Papež František dnes přijal rezignaci štětínského arcibiskupa Andrzeje Dziegy, který čelil kritice, že kryl případy sexuálního násilí a obtěžování v církevním prostředí. O přijetí rezignace dnes informoval Vatikán.

Podle polského tisku však rezignace ze strany hodnostáře, kterému do církevního důchodu zbývaly ještě čtyři roky, byla vynuceným rozhodnutím.

Přijetí rezignace neznamená, že Dziega v úřadu arcibiskupa okamžitě končí. Je obvyklé, že i po přijetí rezignace ze strany papeže biskupové a arcibiskupové pokračují ve svém úřadu až do jmenovaní nástupce. To je proces, který může trvat řadu měsíců i let.

Dziega podal rezignaci ve věku 71 let, limit pro odchod z čela diecéze je přitom církví stanoven na 75 let. I z tohoto důvodu polská média píšou o tom, že rezignace byla vynucená.

Dziega čelí kritice, že nepostupoval dostatečně rázně proti sexuálnímu obtěžování a násilí ve štětínské diecézi. Média například informovala o případu katolického kněze Andrzeje Dymera, který podle různých svědectví sexuálně zneužíval v 90. letech děti. Ačkoliv o tom měli informace, štětínští arcibiskupové nezasáhli. V roce 2008 Dymeru, který zemřel v roce 2021, dokonce odsoudil církevní soud, o rozsudku se však oběti kněze dozvěděly až s velkým zpožděním, píšou média. (ČTK)