Tisíce lidí přišly na Staroměstské náměstí podpořit Ukrajinu proti ruské agresi

Tisíce lidí se shromáždily v Praze na Staroměstském náměstí při akci na podporu ukrajinského boje proti ruské agresi. Část přišla v průvodu z náměstí Kinských přes Karlův most.

Foto: Adam Hecl, Deník N

Shromáždění zahájil prezident Petr Pavel, ohlášený je videopozdrav ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a jeho manželky Oleny. Lidé na náměstí mají vlajky Ukrajiny, Evropské unie a Severoatlantické aliance a transparenty na podporu napadené země. Akce je podle zpravodaje ČTK poklidná.

Pochod od pomníku ukrajinského básníka Tarase Ševčenka, který je pro Ukrajince symbolem svobody a samostatnosti, vyšel krátce po 15:00 za skandování hesla „Stand with the Ukraine!“ (Stůjte za Ukrajinou!). Postupně se protáhl až na stovky metrů. Zatímco čelo průvodu za skandování hesla „Russia is the terorist state“ (Rusko je teroristický stát), Sláva Ukrajině, hrdinům sláva a Ať žije Česko procházelo po Karlově mostě, konec zasahoval do parku Kampa.

V průvodu šla mimo jiné šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Na transparentech, které byly často v angličtině, lidé nesli hesla jako „Zastavte Putina, zastavte válku“, „Rusko mučí a zabíjí“, „Více zbraní pro Ukrajinu“ nebo „Válka je blíž, než se zdá“.

Slovo na shromáždění na Staroměstském náměstí dostanou rovněž lidé, kteří organizují pomoc Ukrajině a Ukrajincům, a její příjemci. Vystoupí také zástupci všech čtyř pořádajících organizací, jimiž jsou Evropský kongres Ukrajinců, Člověk v tísni, Milion chvilek pro demokracii a Paměť národa. Akci má zakončit čtení manifestu Paměti národa ve formě apelu na evropské lídry, aby dostáli svým slibům ohledně podpory Ukrajiny.

Rusko, které už v roce 2014 anektovalo ukrajinský poloostrov Krym, zahájilo další agresi proti Ukrajině 24. února 2022. Dokázalo původně obsadit pouze čtvrtinu ukrajinského území, část z něj Ukrajinci získali zpět. Válka si podle dosavadních odhadů vyžádala statisíce lidských životů včetně civilistů. Symbolem ruských zvěrstev se stalo město Buča, kde bylo objeveno asi 500 těl zavražděných civilistů včetně malých dětí a mladistvých.

Mezinárodní instituce odhadly přímé škody způsobené dvěma roky bojů na Ukrajině na 141,6 miliardy eur (3,6 bilionu korun). Kvůli válce ze země odešlo na 6,3 milionu lidí, dvě třetiny z nich do zemí EU. Na Ukrajinu směřuje materiálová a humanitární pomoc včetně dodávek vojenské techniky a munice, které jsou ale kvůli ruské převaze označovány za nedostatečné. Rusko kvůli agresi čelí sankcím, podle kritiků nejsou znatelně účinné. (Deník N/ČTK)