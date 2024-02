Počet obětí války v Gaze překročil 29 600, tvrdí úřady spravované Hamásem

Podle palestinských úřadů v Gaze, které ovládá Hamás, zabily izraelské síly od začátku války v Pásmu Gazy již přes 29 600 lidí a více než 69 700 osob zranily. Údaje se nedají nezávisle ověřit, podle řady expertů ale víceméně odpovídají skutečnosti.

Izraelská armáda tvrdí, že během uplynulého dne vedla intenzivní boje v Chán Júnisu na jihu palestinského území i ve čtvrti Zajtún ve městě Gaza. Při nich zabila podle svých slov „mnoho“ příslušníků Hamásu. Vojáci podle prohlášení také zajistili množství zbraní a dokumentů.

Válku vyvolal teroristický útok, při němž 7. října palestinští ozbrojenci v jižním Izraeli zabili na 1200 lidí a přes 250 osob vzali jako rukojmí. Zhruba stovku unesených Hamás propustil při dosud jediném příměří koncem listopadu. Podle Izraele je v Gaze stále asi 130 unesených, z nichž tři desítky už nežijí. Izrael hned po útoku zahájil odvetné operace v Gaze.

Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva v pátek znovu řekl, že „to, co dělá Izrael není válka, je to genocida, protože zabíjí ženy a děti“. Lula již dříve izraelskou operaci označil za genocidu a přirovnal ji k plánům nacistů na vyhlazení Židů. Svá slova zopakoval, přestože izraelský ministr zahraničí Jisrael Kac označil Lulu za „nežádoucí osobu“ a jeho vyjádření vedla k diplomatické krizi mezi oběma zeměmi. „Je to genocida. Tisíce dětí zemřely a tisíce lidí zmizely. Neumírají vojáci, ale ženy a děti v nemocnicích. Jestli tohle není genocida, tak nevím, co to je,“ dodal Lula v pátek.

Izraelská ofenziva také vedla k mohutnému vysídlení v rámci Pásma Gazy. V oblasti Rafáhu na jihu Pásma je nyní na 1,5 milionu lidí, tedy více než polovina obyvatel celé Gazy. Na Rafáh, kdysi ospalé město u egyptských hranic, které je pravděpodobně dalším cílem izraelské ofenzivy, se teď podle agentury AP upírají zraky celého světa.

Představitelé OSN varují, že útok na Rafáh bude mít katastrofální následky, protože v dosahu izraelských úderů se ocitne více než 600 000 dětí. Útok na město a jeho okolí by také mohl způsobit kolaps systému humanitární pomoci, který se snaží udržet obyvatele Gazy při životě. Obavy vyjádřili i západní spojenci Izraele. Izrael ale tvrdí, že musí obsadit Rafáh, aby zajistil zničení Hamásu a osvobodil rukojmí držené militanty.

V Paříži by se dnes mohlo konat další kolo rozhovorů o dohodě o příměří mezi Hamásem a Izraelem, které zprostředkovávají Katar, Egypt a Spojené státy. (ČTK)