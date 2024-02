Newyorský soud dnes formálně nařídil Donaldu Trumpovi zaplatit přes 454 milionů dolarů (10,6 miliardy korun) za zveličování jmění jeho firem. Trump si verdikt s pokutou převyšující 354 milionů v této kauze vyslechl před týdnem.

Dnes stanovená suma zahrnuje vedle pokuty i úroky, napsala agentura Reuters.

Podle rozhodnutí soudce Arthura Engorona z minulého pátku firma Trump Organization řadu let vytvářela nepravdivá majetková přiznání ve snaze zajistit si lepší podmínky pro půjčky nebo pojištění. Verdikt také exprezidentovi zakazuje na tři roky vést ve státě New York jakýkoli podnik včetně zmíněné vlastní firmy.

Deník The New York Times (NYT) označil rozhodnutí za drtivou porážku pro Trumpa, která by mohla vymazat jeho finanční rezervy. Zároveň rozhodnutí vznáší otázky ohledně toho, kdo v nejbližší době rodinnou firmu povede, neboť se týká také exprezidentových dospělých synů, kteří v ní dosud zastávali vysoké pozice.

Trumpovi potomci Donald Jr. a Eric mají podle Reuters každý zaplatit 4,7 milionu dolarů včetně úroků, které budou až do zaplacení dále narůstat. (ČTK)

