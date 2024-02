Průzkum ukázal na přenos násilí v rodině. Děti to pak berou jako normu

Kdyby se volby do Poslanecké sněmovny konaly letos v lednu, vyhrálo by je hnutí ANO se ziskem 31,5 procenta hlasů. Druzí by byli Piráti se 13 procenty a třetí ODS s 12 procenty. Vyplývá to z volebního modelu agentury Median. Do Sněmovny by se podle něj dostalo šest politických stran a hnutí.