Do Prahy se po roce vrátila kapela Depeche Mode

V Praze včera za nadšení příznivců po roce zahrála britská kapela Depeche Mode. V rámci turné k albu Memento Mori vystoupila ve vyprodané O2 areně, kam se podle pořadatelů vměstnalo přibližně 15 000 lidí. Na stejném místě se druhý koncert uskuteční v sobotu.

Dnešní show měla podobnou dramaturgii jako vystoupení Depeche Mode v Praze Letňanech loni 30. července, na kterou dorazilo přes 60 000 fanoušků. Po úvodu v podobě reprodukované instrumentální melodie Speak to Me koncert opět otevřela píseň My Cosmos Is Mine z nového alba Memento Mori a večer vyvrcholil skladbou Personal Jesus z alba Violator z roku 1990. (České noviny)