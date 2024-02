Biden: Označení embryí za děti je „nehorázné a nepřijatelné“

Prezident USA Biden kritizoval verdikt Nejvyššího soudu státu Alabama, který rozhodl, že embrya mají stejná práva jako děti. Soud tím vystavil lékaře provádějící umělé oplodnění riziku obvinění z vraždy, pokud by embrya při umělém oplodnění zničili.

„Toto je přímý důsledek zrušení rozsudku Roe v. Wade,“ řekl Biden ve svém prohlášení a slíbil, že bude i nadále bojovat za reprodukční práva žen, „dokud neobnovíme ochranu rozsudku Roe v. Wade ve federálním zákoně pro všechny ženy v každém státě.“

Alabamská univerzita v Birminghamu, největší nemocnice ve státě, oznámila, že pozastavuje léčbu oplodněním in vitro (IVF), protože vyhodnocuje důsledky rozhodnutí soudu.

„Je nám líto, že to bude mít dopad na snahu našich pacientek mít dítě prostřednictvím IVF, ale musíme vyhodnotit možnost, že by naši pacienti a naši lékaři mohli být trestně stíháni nebo by jim mohla být uložena sankční náhrada škody za to, že dodržují standardy péče pro léčbu IVF,“ uvedla nemocnice v prohlášení.

Nemocnice sice bude nadále provádět odběry vajíček, ale nebude provádět další krok v procesu oplodnění spojením vajíček se spermiemi v laboratoři, čímž vzniknou embrya.

Rozhodnutí by mohlo mít široký dopad na legálnost IVF v USA, které pomáhá rodinám, jež se potýkají s neplodností, otěhotnět. Během tohoto procesu se obvykle vytvoří více embryí, než kolik se jich implantuje. Přeživší embrya jsou pak uskladněna a později mohou být zničena, pokud se pár rozhodne, že už nechce mít další děti. Právě tato část procesu by mohla být nyní kriminalizována a zničení embrya právně chápáno jako „vražda dítěte“. (CBS)

