Zmocněnec USA měl podle Bílého domu v Egyptě a Izraeli konstruktivní jednání

Americký zmocněnec pro Blízký východ Brett McGurk měl v Egyptě a Izraeli konstruktivní jednání, uvedl dnes bezpečnostní mluvčí Bílého domu John Kirby.

Doplnil, že Washington je odhodlaný udělat vše pro dosažení další dohody o propuštění rukojmích palestinského radikálního hnutí Hamás a delší přestávky v bojích v Pásmu Gazy.

Kirby na virtuálním brífinku naopak nepotvrdil, že se šéf americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) William Burns v Paříži setká s představiteli Kataru, Izraele a Egypta, jak informoval server Axios. „Nemohu potvrdit konkrétní zprávy ohledně Paříže, ale mohu vás ujistit, že jednání pokračují,“ dodal. Podle izraelských médií dnes McGurk jednal s izraelským ministrem obrany Joavem Galantem a setkal se s několika rodinami rukojmích, kteří mají kromě izraelského také americké občanství.

Izraelský válečný kabinet dnes podle serveru The Times of Israel (ToI) schválil vyslání izraelské delegace do Paříže na jednání o dohodě o propuštění rukojmích a příměří s Hamásem. Izraelská vláda to dosud nepotvrdila. ToI zároveň píše, že se Izrael rozhodl vyjednavače vyslat do Paříže poté, co se objevily zprávy, že Hamás projevil určitou míru flexibility ohledně podmínek rámcové dohody.

Válku v Pásmu Gazy vyvolal bezprecedentní teroristický útok, při němž loni 7. října palestinští ozbrojenci v jižním Izraeli zabili na 1200 lidí a přes 250 osob vzali jako rukojmí. Zhruba stovku unesených radikální palestinské hnutí Hamás, pokládané USA a EU za teroristickou organizaci, propustilo při dosud jediném příměří koncem listopadu. Podle Izraele je v Gaze stále asi 130 unesených, z nichž tři desítky už nežijí. V odvetě za říjnový útok zahájil Izrael ofenzivu, při níž v Pásmu Gazy zahynulo více než 29 000 osob. Většinu z nich tvoří civilisté, uvádí tamní úřady spravované Hamásem. (ČTK)