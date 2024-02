Matka Navalného konečně uviděla tělo svého syna a odmítla ho pochovat podle instrukcí

Matce Alexeje Navalného Ljudmile ukázali vyšetřovatelé tělo zesnulého syna. Zakázali jí ale běžný pohřeb a vyhrožují, že jí tělo nevydají a nechají ho rozložit. V dokumentech, které viděla, jsou podle ní uvedeny „přirozené“ příčiny smrti.

Podle svědectví Ljudmily Navalné ji vyšetřovatelé už 21. února večer tajně odvezli do márnice ve městě Salechard. Tam uviděla konečně po pěti dnech čekání tělo svého syna Alexeje, který zemřel v trestanecké kolonii číslo 3 v Jamalo-něneckém okruhu minulý pátek. „Právě jsem vyšla z budovy Vyšetřovacího výboru města Salechard. Skoro dvacet čtyři hodin jsem tam byla sama s vyšetřovateli,“ řekla ve svém nejnovějším videoprohlášení.

Ljudmila Navalnaja podepsala úmrtní zprávu, ve které je pouze uvedeno, že Alexej zemřel přirozenou smrtí. Pitva již byla podle mluvčí zesnulého Navalného Kiry Jarmyš provedena. Kromě toho Jarmyš řekla, že „oni chtějí sami organizovat pohřeb, chtějí, aby proběhl tajně, mimo pozornost veřejnosti, žádné veřejné loučení“.

Jak prohlásil člen týmu Navalného Alexej Ždanov, nejdříve mamince opozičního lídra vyšetřovatelé slíbili, že jí vydají tělo, jakmile jim sdělí čas a místo pohřbu. Pak ji ale prý začali psychicky týrat. Nedovolili ani, aby se ženou byli při identifikaci a následném jednání o dalších krocích advokáti, kteří ji na cestě doprovázejí.

Matka Navalného potvrdila, že jí pracovníci vyšetřovacího výboru vyhrožovali zapojením svých „mediálních zdrojů“, pokud nebude jednat podle jejich instrukcí. „Podle zákona mi měli hned tělo Alexeje dát, ale neudělali to doteď,“ konstatuje Ljudmila Navalnaja. „Sdělují mi podmínky, kde a jak má být syn pochován… Chtějí, aby to bylo tajné, bez rozloučení. Chtějí mne přivézt na kraj hřbitova, k čerstvému hrobu, a říct: ‚Tady leží váš syn.‘ S tím já nesouhlasím. Chci, abyste vy, komu byl Alexej drahý, pro koho byla jeho smrt osobní tragédií, měli možnost se s ním rozloučit. Natáčím toto video, protože mi začali vyhrožovat. Dívali se mi do očí a řekli, že pokud nebudu souhlasit s tajným pohřbem, něco udělají s tělem syna. Vyšetřovatel Varabajev mi otevřeně řekl: ‚Čas pracuje proti vám, mrtvola se rozkládá.‘

Nechci nic výjimečného. Jen to, co stanoví zákon. Požaduji, aby mi ihned vydali tělo syna.“ (Alexej Navalnyj, YouTube)