Reuters: Izrael hledá Palestince, kteří by na zkoušku spravovali části Gazy

Izrael podle Reuters hledá Palestince, kteří nejsou napojeni na radikální hnutí Hamás a byli by ochotni spravovat civilní záležitosti ve vytyčených izolovaných oblastech Pásma Gazy. Tyto zóny mají sloužit jako zkušební pro poválečnou správu tohoto palestinského území.

Agentuře Reuters to dnes řekl vysoce postavený izraelský představitel.

Podle zdroje, který s Reuters hovořil pod podmínkou zachování anonymity, by se tohoto projektu nemohly účastnit ani osoby, které jsou na výplatní listině mezinárodně uznávané Palestinské autonomie (PA). Vysoce postavený zástupce Hamásu Sámí abú Zuhrí ovšem Reuters řekl, že takový plán by prakticky znamenal opětovnou okupaci Gazy a je odsouzen k neúspěchu.

Izraelský představitel řekl, že tyto takzvané „humanitární ostrovy“ budou zaváděny ve čtvrtích, z nichž byl Hamás vypuzen. Konečný úspěch tohoto plánu však bude záviset na tom, zda Izrael dosáhne svého cíle a zničí toto islamistické hnutí na celém úzkém pobřežním území Pásma Gazy, jemuž od roku 2007 Hamás vládne.

„Hledáme ty pravé lidi, kteří by se k tomu postavili čelem,“ řekl izraelský představitel Reuters. „Ale je jasné, že to bude nějakou dobu trvat, protože nikdo se nepřihlásí, dokud si bude myslet, že mu za to Hamás prožene kulku hlavou,“ dodal. Plán tak podle něj může být naplněn až tehdy, když bude Hamás zničen a nebude představovat hrozbu ani pro Izrael, ani pro obyvatele Gazy.

Izraelská televizní stanice Channel 12 uvedla, že vhodným kandidátem na realizaci tohoto plánu je čtvrť Zajtún na severu města Gaza. Tamní obchodníci a zástupci občanské společnosti by v rámci projektu nejprve distribuovali humanitární pomoc. Bezpečnost čtvrti při tom bude zajišťovat izraelská armáda, uvedla Channel 12, podle níž mají tento týden obnovené vojenské razie v Zajtúnu za cíl právě vymýtit odsud zbytky bojovníků Hamásu, kteří zde utrpěli těžké ztráty v první fázi války. Oficiální izraelská místa informace Channel 12 nepotvrdila, poznamenal Reuters.

Abú Zuhrí agentuře Reuters řekl, že takový projekt by se rovnal nové okupaci Gazy. Izrael z pásma stáhl své vojáky i židovské osadníky v roce 2005. Nyní tvrdí, že si po skončení války udrží nad Gazou po neomezenou dobu bezpečnostní kontrolu, ale nechce mít nad oblastí civilní správu a odmítá, že by to znamenalo novou okupaci. (ČTK)