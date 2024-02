Před hutním podnikem Liberty Ostrava lidé protestují za zachování výroby oceli. K účasti na protestu odboráři vyzvali nejen všechny zaměstnance huti a jejího dodavatele energií Tameh Czech, ale i pracovníky všech ostatních dodavatelských firem a veřejnost.

Odborový protestní mítink za zachování výroby oceli v Liberty Ostrava. Foto: Jaroslav Ožana, ČTK

Většina z více než 6000 zaměstnanců Liberty Ostrava i Tamehu je už přesně dva měsíce doma. Většina provozů v podniku stojí, protože huť je bez energií. Tameh skončil v úpadku a jejich dodávky vypnul. Úpadek zdůvodnil tím, že mu huť neplatila a dluží mu zhruba dvě miliardy korun. Liberty má už delší dobu problém platit i dalším dodavatelům.

I když zaměstnanci huti nepracují, pobírají plný plat. Odborový předák Petr Slanina řekl, že nálada mezi lidmi ale rozhodně není optimistická: „Zaměstnanci jsou ve velké nejistotě o svou budoucnost a potřebují vidět delší horizont, než je jeden měsíc od výplaty k výplatě.“

Vedení Liberty návrat zaměstnanců týden co týden oddaluje, podle posledního vyjádření firmy zůstanou lidé doma zatím do 26. února. Podle odborářů ale není reálné, aby příští týden zaměstnanci do práce nastoupili.

Na mítinku vystoupí odboroví předáci z huti i celostátních organizací a také jejich kolegové ze zahraničí. Politiky ale podle Slaniny na pódiu nechtějí.

„Je důležité vyjádřit svůj názor k tomu, co se děje. Situace v evropském ocelářství je velice alarmující a existuje reálné nebezpečí, že výsledkem bude konec tohoto odvětví v Evropě,“ uvedl Slanina. Kvůli sporu Liberty s Tamehem má podle něj tento stav na Ostravu daleko větší dopad než na jiné hutě. (České noviny)