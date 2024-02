Vladimir Kara-Murza je hlasitý kritik ruského režimu, dvakrát ho otrávili, soud ho loni za údajnou vlastizradu odsoudil k 25 letům vězení. Disidentova manželka Jevgenija Kara-Murza s Deníkem N hovoří o tom, proč se její muž vrátil do Ruska, i když jej čekalo vězení, proč právě on dostal tak tvrdý trest a za co se mu Putinův režim mstí.