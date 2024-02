ČR zatím muže viněného ze spiknutí do Ameriky nevydá, Ústavní soud rozhodne o stížnosti

Česká republika zatím indického občana Nikhila Guptu viněného v USA ze spiknutí s cílem vraždit do Spojených států nevydá. Ústavní soud totiž odložil vykonatelnost rozhodnutí o vydání do doby, než rozhodne o mužově stížnosti.

ČTK to zjistila z databáze soudu. Stížnost směřuje proti usnesení Městského soudu v Praze, který vyslovil přípustnost Guptova vydání, a Vrchního soudu v Praze, který rozhodnutí potvrdil.

O Guptově obvinění loni informovala newyorská prokuratura, podle níž bylo cílem spiknutí zavraždit v New Yorku vůdce sikhských separatistů. Obviněnému hrozí až 20 let vězení. Byl zadržen na pražském letišti loni na konci června.

„Odložení vykonatelnosti napadených rozhodnutí nebrání žádný důležitý veřejný zájem,“ konstatoval ÚS. Naopak výkon rozhodnutí by pro Guptu byl významným zásahem. „ÚS přihlédl zejména k tomu, že vydání stěžovatele k trestnímu stíhání do Spojených států amerických by bylo nevratným krokem, jehož faktické dopady by nemohlo zvrátit ani případné věcné vyhovění ústavní stížnosti,“ stojí v usnesení. Ústavní soud zdůraznil, že odkladem vykonatelnosti nijak nepředjímá, jak rozhodne o stížnosti samotné, která podle mluvčí ÚS Kamily Abbasi k dnešku zůstává nevyřízená. (ČTK)