Soudní proces s obžalovaným psychiatrem Janem Cimickým dnes pokračuje výslechem svědků. Promluvili jeho bývalí kolegové z psychiatrické léčebny v Bohnicích.

V projednávání případu Cimického pokračuje Obvodní soud na Praze 8. Cimický je obžalovaný z pětatřiceti případů vydírání a čtyř znásilnění, kterých se údajně dopouštěl od roku 1980 do roku 2016, mezi jinými i v bohnickém zařízení. Cimický dnes nedorazil, soud vyhověl jeho žádosti neúčastnit se.

Jako první byl předvolán psychiatr Zdeněk Šolle. „Nevybavuji si, že by tehdy mluvila o chování doktora Cimického,“ reagoval na dotaz soudce, zda se mu během léčby pacientka, která obvinila Jana Cimického, svěřila. Také vypověděl, že si nevzpomíná, že by se kdy osobně setkal s obžalovaným. „Okolo šly nějaké řeči, ale to už jsem tam nebyl,“ komentoval své povědomí o Cimického údajném chování.

Druhá svědkyně Barbora Šollová, tehdy působící jako zdravotní sestra, uvedla, že si zmiňovanou pacientku pamatuje jen matně.

Další výslechy dnes proběhnou bez účasti veřejnosti.

Kauzu veřejně odstartovalo svědectví herečky Jany Fabiánové, která promluvila o tom, že ji psychiatr v minulosti sexuálně napadl. O svojí zkušenosti herečka promluvila poté, co tehdejší prezident Miloš Zeman navrhl Cimickému udělit medaili Za zásluhy o stát v oblasti kultury.