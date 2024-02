V Česku se bude natáčet seriálové pokračování filmů Blade Runner 2099

Chystaný americký seriál Blade Runner 2099 v produkci Amazonu, který naváže na dva slavné filmy Blade Runner a Blade Runner 2049, se bude natáčet v Česku. Půjde o jeden z nejnáročnějších projektů produkovaný v ČR a bude zahrnovat rozsáhlé stavby ve většině ateliérů studia Barrandov.

Seriál v produkci Amazonu Blade Runner 2099 se bude odehrávat o 50 let později než děj filmu Blade Runner 2049, který režíroval Denis Villeneuve a do hlavní role obsadil Ryana Goslinga. Film i seriál navazují na slavné sci-fi z roku 1982 režiséra Ridleyho Scotta s Harrisonem Fordem v hlavní roli policisty speciální jednotky Blade Runner bojujícího proti humanoidním robotům v Los Angeles v roce 2019. První řada seriálu by se měla v barrandovských ateliérech točit do listopadu. (České noviny)