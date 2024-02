Španělští farmáři s pěti stovkami traktorů protestují v Madridu, přivezli i vola

Více než tisíc španělských farmářů, část z nich s pěti stovkami traktorů, dnes dorazilo do Madridu, aby před rezortem zemědělství protestovali proti rostoucím nákladům a opatřením společné zemědělské a klimatické politiky EU. Asi devět stovek dalších traktorů ale policie do města nepustila.

Stovky zemědělců přivezly různé transparenty, kravské zvonce, petardy, ale také zvíře – jednoho vola. Nálada byla dopoledne slavnostní, zněla i hudba, uvedla španělská televize RTVE.

První demonstranty do centra Madridu přivezla už ráno asi stovka autobusů z různých částí Španělska. Po poledni se do centra dostalo i na 500 traktorů, které při příjezdu mnozí Madriďané vítali. Několik účastníků protestů se střetlo s policií, někteří poté, co se dozvěděli, že policie do centra nepustila všechny traktory.

Uzavřena zůstala v Madridu řada důležitých dopravních tras a ulic. Provoz byl však menší, protože řada řidičů nechala kvůli očekávanému protestu zemědělců auto doma a jela městskou hromadnou dopravou.

Největší protest od 6. února

Španělští farmáři manifestují už přes dva týdny po celé zemi. Dnešní protest je podle organizátorů největší v Madridu od začátku manifestací 6. února. Nepřipojily se k němu tři velké agrární organizace, které ale pokračují v protestech v jiných regionech. Mimo jiné na jihu v Andalusii, kde desítky traktorů dorazily do centra Málagy.

Do Madridu přijelo demonstrovat několik stovek zemědělců s asi dvěma desítkami traktorů před ministerstvo zemědělství už minulý týden, kdy se zástupci hlavních agrárních organizací setkali se šéfem resortu Luisem Planasem. Schůzka ale skončila bez dohody.

Demonstrace v dalších zemích

Protesty farmářů se konají i v dalších evropských zemích včetně Česka. Stěžují si na rostoucí výrobní náklady v době energetické krize a na některá opatření v rámci společné zemědělské a klimatické politiky EU. Vadí jim i velká byrokratická zátěž a levnější dovozy ze třetích zemí. Demonstrace zemědělců jsou ohlášené v několika zemích střední a východní Evropy i na čtvrtek.

V úterý manifestovalo na 6500 zemědělců například i před řeckým parlamentem v Aténách, část z nich přijela s asi 160 traktory, další přivezla stovka autobusů z různých regionů země, uvedla řecká agentura AMNA. Někteří farmáři v centru Atén ve svých traktorech přenocovali a dnes odjeli. Další postup v protestech chtějí projednat ve čtvrtek. (ČTK)