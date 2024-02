ČT zítra vypíše výběrové řízení na post ředitele ostravského studia

Zítra bude vypsáno otevřené výběrové řízení na post ředitele ostravského studia České televize. Informoval o tom generální ředitel ČT Jan Souček na jednání Rady České televize. Pozici nyní zastává Miroslav Karas.

Souček v následné debatě popřel, že by výběrové řízení bylo vypsáno kvůli nespokojenosti se současným ředitelem studia Karasem. Podmínky výběrového řízení považuje za to nejtransparentnější, co ČT může udělat.

Radní Součka následně konfrontovali, proč je řízení vypsáno až k 22. únoru, když Karasův mandát skončí poslední březnový den. „Beru to jako oprávněnou kritiku. Při příštím obsazování pozic výběrovým řízením budeme postupovat tak, aby doba byla delší než 40 dnů,“ reagoval Souček na výtky radních, že je řízení podle nich vypsané pozdě.