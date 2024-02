Zabavíme Trumpovi mrakodrapy, když nezaplatí, říká prokurátorka

Hlavní státní zástupkyně New Yorku Letitia James je podle svých slov připravena zabavit Donaldu Trumpovi majetek, a to včetně jeho mrakodrapů, pokud nemá dostatek hotovosti na vyplacení odškodného. Soud mu v pátek uložil uhradit 355 milionů dolarů plus úroky.

„Pokud nebude mít prostředky na splacení rozsudku, budeme u soudu hledat mechanismy pro vymáhání rozsudku a požádáme soudce, aby mu zabavil majetek,“ řekla James.

„Jsme připraveni zajistit, aby byl rozsudek Newyorčanům vyplacen, a ano, každý den se dívám na Wall Street číslo 40,“ zmínila Letitia James jeden z mrakodrapů, v němž Trump vlastní byty.

Donald Trump vinu odmítá a avizoval, že se proti rozhodnutí soudu odvolá. Argumentuje, že se dopustil „zločinu bez obětí“ a že James proti němu vede „hon na čarodějnice“, který je politicky motivovaný, protože je „nejúspěšnější kandidát na prezidenta“.

„Podílel se na obrovském množství podvodů. Nebyla to jen obyčejná chyba, drobné přehlédnutí. Ta nadhodnocování majetku byla nevídaně rozsáhlá a míra podvodu byla ohromující,“ řekla Letitia James. (ABC News)

