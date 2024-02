Nejvyšší soud v Alabamě rozhodl, že embryo má stejná práva jako člověk

Nejvyšší soud amerického státu Alabama rozhodl, že zmrazená embrya jsou podle státního práva dětmi a vztahují se na ně zákony týkající se protiprávního úmrtí nezletilého. To prakticky kriminalizuje část procesu umělého oplodnění, při němž jsou některá vajíčka ničena.

Soud rozhodl, že právní předpisy týkající se protiprávního úmrtí nezletilého „se vztahují na všechny nenarozené děti bez ohledu na jejich umístění“.

Soud tak rozhodl ve sporu, který podala skupina pacientů, kteří podstoupili mimotělní oplodnění (IVF). Jejich zmrazená embrya byla v prosinci 2020 zničena, když pacientka embrya vyndala z kryogenního úložiště a upustila je na zem.

Žalobci následně podali na Centrum reprodukční medicíny dvě žaloby, v nichž tvrdili, že klinika porušila alabamský zákon o protiprávním úmrtí nezletilého, který se vztahuje na nenarozené děti.

Soud konstatoval, že v zákoně neexistuje žádná nepsaná výjimka, jak tvrdili obžalovaní, která by se vztahovala na „nenarozené děti, které se v době usmrcení fyzicky nenacházejí uvnitř dělohy“.

S verdiktem souhlasilo sedm soudců z osmi.

Ohrožuje to umělé oplodnění, varují kritici

V celých USA se přibližně dvě procenta porodů ročně uskuteční v rámci umělého oplodnění. Zpravidla se při něm odebere několik vajíček, oplodní se a vloží se do matky, aby nastalo těhotenství.

Rozhodnutí soudu v Alabamě vyvolává otázky, co se stane s těmito embryi, zda by úřady mohly nařídit jejich implantaci neochotným rodičům nebo vznést obvinění ze zneužívání dětí a co se stane, pokud lékař implantuje embrya, která se nevyvinou.

Toto rozhodnutí pravděpodobně zastaví většinu prací v rámci IVF v Alabamě, protože lékaři se budou obávat, že nesprávné zacházení s embryem – nebo dokonce potrat – by jim mohlo otevřít cestu k obvinění z vraždy.

„To je přesně to, čeho jsme se obávali a kam to směřuje,“ řekla Barbara Collura, generální ředitelka organizace Resolve, která se zabývá umělým oplodněním. „Jsme nesmírně znepokojeni tím, že se to nyní stane i v dalších státech.“ (Hill, USA Today)