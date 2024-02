Právníci zpochybňují legálnost sbírky na Trumpovo odškodné

Právníci zpochybňují, zda Trump smí získat peníze ze sbírky GoFundMe, kterou na jeho soudem nařízené odškodné 355 milionů dolarů uspořádali jeho bohatí sympatizanti. Podle některých je to v rozporu s pravidly sbírky, vedení to ale odmítá.

Tyto zlaté tenisky začal bývalý americký prezident prodávat za 399 dolarů, tedy za bezmála deset tisíc korun. Během dne byly vyprodané, k majitelům se ale dostanou nejdřív v srpnu. Foto: Manuel Balce Ceneta, ČTK/AP

Platforma přímo zakazuje shromažďování finančních prostředků pro osoby odsouzené za trestné činy, a to finanční a násilné, jak uvádí v bodě č. 9 ve svých závazných pravidlech.

Trump byl odsouzen za finanční podvody s nadhodnocováním nemovitostí, když žádal o úvěry, a s podnodnocováním, když z nich měl platit daně. Avizoval, že se odvolá, ale dosud tak neučinil.

Mluvčí sbírky Jalen Drummond, který dříve pracoval jako mluvčí Bílého domu za Trumpova prezidentství, sbírku uzavřít odmítl. „Tato sbírka je v současné době v souladu s našimi pravidly,“ tvrdí.

„Reakce vedení GoFundMe je v rozporu s přísnými pravidly platformy a pravděpodobně skončí u soudu s žádostí o soudní zákaz nebo jiný občanskoprávní opravný prostředek. Navíc to může mít trestněprávní důsledky, pokud sponzoři GoFundMe vědí, že to, co dělají, je samo o sobě podvod,“ řekl bývalý federální prokurátor Gene Rossi.

Na účtu se zatím vybralo přes 644 tisíc dolarů z požadované částky 355 milionů dolarů. K dosažení cílové sumy je tak potřeba ještě pět set krát tolik. (Newsweek, Local10)

