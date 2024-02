Zkrácené úvazky nabízí 26 tisíc firem, využívá je přes 120 tisíc lidí

Slevu na sociálním pojištění u zkrácených úvazků za rok fungování systému využilo skoro 26 tisíc firem a 123 tisíc zaměstnanců. Vzniklo díky tomu 22 tisíc nových míst, uvedlo ministerstvo práce.

Od února 2023 stát firmám snížil placení sociálního pojištění o pět procentních bodů u zaměstnanců se zkrácenými úvazky. Konkrétně se odpočet vztahuje na studenty, pracovníky do 21 let, čerstvě rekvalifikované, zdravotně postižené, na všechny, co pečují o dítě do 10 let, nebo na osoby starší 55 let.

Tři čtvrtiny zaměstnanců pracujících na částečné úvazky, na něž firmy slevu na pojistném uplatňují, představují ženy. Zbytek tvoří senioři nad 60 let. (MPSV)