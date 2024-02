Z členství v NATO plynou nejen výhody, ale i zodpovědnost, zdůraznila Černochová

Z členství v NATO plynou podle ministryně Černochové nejen výhody, ale i zodpovědnost. Česko nesmí být černým pasažérem, musí být aktivní a plnit své závazky. Ministryně obrany to řekla v projevu na velitelském shromáždění

Závazky musí podle ní Česko plnit primárně kvůli sobě a zajištění bezpečí občanů. Zároveň podle ní Česko nepodporuje sny o společné evropské armádě, která je jen iluzí. Je třeba netříštit síly a prostředky, uvedla.

Černochová mluvila také o nutnosti pokračující podpory Ukrajiny, země napadená Ruskem je podle ní v první linii obrany, je cílem prvním, ale ne jediným. Zásoby materiálu, který by ČR mohla Ukrajině darovat, jsou podle ní vyčerpány, neznamená to ale, že by Česko rezignovalo na hledání dalších forem podpory. Jde podle ní například o výcvik ukrajinských vojáků, kterých ČR za loňský rok vycvičila více než 4000, zapojení do odminovávací koalice nebo o podporu průmyslové výroby.

Ministryně v projevu zrekapitulovala hlavní modernizační projekty armády, mimo jiné nákup 24 letounů páté generace F-35 nebo bojových vozidel pěchoty CV90. Připomněla, že ČR jedná s Německem o možném nákupu tanků Leopard 2A8, rozhodnutí by podle ní mělo padnout v letošním roce.

Česko podle ní také dospělo ke stejnému závěru jako zbytek Severoatlantické aliance. „Bez konkurenceschopného a odolného průmyslu není možné budovat žádnou obranu. Nepostradatelný význam průmyslových kapacit se projevuje i v dodávkách napadené Ukrajině,“ uvedla Černochová. Proto se podle ní ministerstvo snaží na všech úrovních s průmyslem jednat, změna bude podle ní citelná také v přístupu bank a finančních institucí k úloze obranného průmyslu. (ČTK)