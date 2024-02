Video dne: V pražském Rudolfinu startuje nová výstava o Ukrajině

Příběh současné Ukrajiny se tuto středu začne odvíjet v pražském Rudolfinu. Začíná tam výstava Unexpected od Zhanny Kadyrovy.

Dne 24. února 2022 se pro všechny Ukrajince změnil svět. Zemi pustoší válka, z Ukrajinců se stali uprchlíci ve vlastní domovině, mnozí odešli do zahraničí. Nečekaně se změnila i realita Zhanny Kadyrov.

I ona se stala uprchlíkem a její umělecká tvorba v dosavadní podobě ztratila smysl. Tváří v tvář pocitu zbytečnosti našla útočiště v Berezovu, malé vesnici v Karpatech, a hledala odpovědi na své otázky. Jak může být umělkyní, když v její vlasti došlo k brutální invazi? Jaká je její role? Jak může pomoci?

Pro Kadyrovu je jediným východiskem z této situace mluvit o životě, kultuře a válce na dnešní Ukrajině. Skrze celou výstavu autorka dává slovo objektům a materiálům, aby vyprávěly příběh ukrajinského boje za svobodu proti Rusku. Stávají se hlasem mnoha Ukrajinců, kteří v této násilné válce nejsou slyšet.

Výstava je uvedena horizontální instalací s názvem Výstřely (2022–2023), souborem dlaždic polámaných po dopadu střel, jejichž protipólem je Neškodná válka (2023), cyklus bíle natřených geometrických forem vyrobených z plechů proražených šrapnelem během masivní invaze na Ukrajinu.

Výstava provede autorčinou hluboce osobní cestou od roku 2014 až do současnosti. Symbolickým závěrem výstavy jsou Uprchlíci (2023), obrazy rostlin přeživších okupaci spolu s živými rostlinami, které s sebou Kadyrova přivezla z Ukrajiny do Německa a odtud do Prahy. Zůstaly v pořádku, bylo o ně dobře postaráno a našly dočasné útočiště v Galerii Rudolfinum.

Výstavu koncipovali Björn Geldhof, Zhanna Kadyrova a Silvia Van Espen, kurátorem je Björn Geldhof za asistence Evy Drexlerové. Výstava je prezentována ve spolupráci s PinchukArtCentrem v Kyjevě. V Rudolfinu bude přístupná až do 30. června.