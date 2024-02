Kim Čongun od Putina dostal darem auto k osobnímu použití

Severokorejský vůdce Kim Čongun od ruského prezidenta Vladimira Putina dostal darem auto „k osobnímu použití“. S odvoláním na severokorejská státní média o tom informuje agentura Reuters, podle níž by však mohlo jít o porušení sankcí Rady bezpečnosti OSN.

V Rusku vyrobený vůz převzali Kimovi spolupracovníci 18. února. Sestra vůdce komunistické země Kim Jočong pak „zdvořile tlumočila ruské straně poděkování“ s tím, že tento dar je „jasným důkazem zvláštních osobních vztahů mezi nejvyššími představiteli“.

O jaké auto přesně šlo, ani jak bylo z Ruska do KLDR dopraveno, není zřejmé. Vůdce země, v níž řada obyvatel žije v chudobě, je podle Reuters považován za velkého fanouška aut a má rozsáhlou kolekci zahraničních vozů, které byly zřejmě do komunistické země propašovány. Patří do ní i auta značek Rolls-Royce, Mercedes nebo Lexus, přestože rezoluce Rady bezpečnosti OSN zakazují vývoz luxusního zboží do Severní Koreje.

Pchjongjang a Moskva se v poslední době výrazně sblížily, k čemuž přispěly i zářijová návštěva Kima v Rusku a severokorejské dodávky zbraní, které Rusko podle Západu i Kyjeva používá ve válce na Ukrajině.

Rusko používání severokorejských zbraní nepotvrdilo, ani nevyvrátilo. Pchjongjang odmítá, že by je Rusku dodával. (ČTK)