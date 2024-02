Lombardie se dusí, zastaví provoz starších aut a omezí vytápění

Kvůli zhoršené kvalitě ovzduší zavádí italský region Lombardie, kde žije deset milionů lidí, přísná opatření. Na většině svého území region omezí ode dneška provoz starších aut s vysokými emisemi či vytápění, informovala tisková agentura ANSA.

Podle serveru IQAir, který sleduje kvalitu ovzduší ve světě, byl Milán včera třetím městem na světě s nejhorším vzduchem, což však radnice odmítá. Problémy mají i další oblasti Pádské nížiny.

Přísná omezení zavádí region v osmi z 12 provincií. Restrikce se týkají především automobilové dopravy. Na území měst s nejméně 30 000 obyvateli nebudou smět jezdit od 7.30 do 19.30 auta do třídy Euro 1 a v případě dieselových vozů zákaz platí až do třídy Euro 4. Vytápění bude muset být utlumeno v bytech a obchodních prostorách na maximálně 19 stupňů a některá omezení se týkají i zemědělců.

Vysoké hodnoty znečištění vzduchu zaznamenávají vedle Lombardie také další oblasti v Pádské nížině, kde kvůli suchu, slabému větru a relativně vysokým teplotám se zhoršily údaje o kvalitě vzduchu. Například v Bologni krajský meteorologický úřad v pondělí vyzval obyvatele, aby neběhali a nesportovali venku. Do středy pak platí v celém regionu Emilia-Romagna, kde žije pět milionů lidí, zákaz používat mezi 8.30 a 18.30 dieselová auta do třídy Euro 5 v obcích s alespoň 30 000 obyvateli. Zakázáno je také zastavení aut se zapnutým motorem.

Lombardská metropole Milán se v posledních dnech dostala do žebříčku měst s nejhorší kvalitou ovzduší ve světě, a to především kvůli nadměrné koncentraci částic PM2,5, uvedl server IQAir. Údaj několikanásobně převyšoval limity doporučené Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Podle srovnání serveru byl v pondělí dopoledne Milán třetím velkým městem s nejhorším ovzduším na světě po indickém Dillí a pákistánském Láhauru. Srovnání serveru však odmítl milánský starosta Giuseppe Sala, který ho označil za nedůvěryhodný, ačkoliv portál čerpá částečně i údaje z regionální služby pro kontrolu životního prostředí. (ČTK)