Kauzu Viktoriagruppe a české nafty bude potřetí projednávat soud

Kauzou chybějící české nafty, kterou v Bavorsku skladovala firma Viktoriagruppe, se začne příští měsíc už potřetí zabývat pražský městský soud. Odvolací senát totiž v neveřejném zasedání zrušil i druhý z rozsudků jako vadný, a to pro neúplnost skutkových zjištění.

Z justiční databáze Infořízení vyplývá, že předsedu soudního senátu odvolací soud nevyměnil. Případem se tak bude i potřetí zabývat soudkyně Jarmila Pavlátová, která svolala nové hlavní líčení na pondělí 18. března.

Zrušený rozsudek loni podruhé potrestal za podvod firmu Viktoriagruppe a jejího jednatele Petra Malého. Firmě na deset let zakázal činnost při ochraně státních rezerv, Malému uložil osmileté vězení a desetiletý zákaz působení ve vedení firem.

Podle verdiktu připravil podvodem Správu státních hmotných rezerv (SSHR) nejméně o 108 milionů korun. Tři další manažery české pobočky Viktoriagruppe ale rozsudek osvobodil, s čímž nesouhlasil státní zástupce. Trestní soud navíc odkázal český stát s nárokem na náhradu škody do civilního řízení.

SSHR hradila firmě Viktoriagruppe za skladování české nafty v bavorském Kraillingu poplatek, jehož výše byla závislá na množství uložené pohonné hmoty. Viktoriagruppe měla naopak platit pokutu, pokud by dojednané množství nafty nestihla uskladnit včas. Podle verdiktu to firma skutečně nestihla a rozhodla se to zakrýt fiktivním navýšením zásob nafty dvěma nepravdivými příjemkami, které zaslala SSHR k proplacení. Od listopadu 2012 do ledna 2013 navíc obžalovaní údajně vyskladnili tři vlakové soupravy nafty, kterou SSHR neuhradili. Malý obvinění z podvodu odmítá.

Když Viktoriagruppe skončila v roce 2015 v insolvenci, začala o skladované zásoby právní bitva. Česku se nakonec po dohadech s konkurzním správcem postupně podařilo naftu přesunout z Kraillingu zpět. Poté, co z Německa dorazila poslední cisterna, však měření potvrdilo obavy, že část paliva chybí. SSHR postrádala 6,3 milionu litrů pohonných hmot. O vlastnictví nafty vedla SSHR s insolvenčním správcem spory. Soudy loni v říjnu pravomocně potvrdily, že palivo náleží SSHR, která ho nemusí vracet. (ČTK)