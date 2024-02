Kupka: Ceny dálničních známek porostou podle inflace

Ceny dálničních známek by se do budoucna měly zvyšovat už pravidelně podle inflace. Postupně snižovat by se naopak měla podpora u dálničních známek pro hybridní a elektrická vozidla, řekl ministr dopravy Martin Kupka při návštěvě Františkových Lázní na Chebsku.

Letos se od března po deseti letech cena dálniční známky výrazně zvedne, z 1500 korun na 2300 korun. Podle Kupky bylo zdražení nevyhnutelné. Kupka se účastnil zahájení rekonstrukce nádražní budovy ve Františkových Lázních. (České noviny)