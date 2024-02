Julie Navalnaja přebírá politickou štafetu po svém zemřelém manželovi

„Budu pokračovat v tom, co začal Alexej Navalnyj,“ řekla vdova po zemřelém opozičním lídrovi Julija Navalnaja. Poprvé vystoupila na YouTube kanálu svého manžela. „Není ostuda udělat málo, ostuda je neudělat nic,“ citovala muže, který zemřel v pátek v ruském vězení.

Julia Navalnaja. Foto: Kai Pfaffenbach, ČTK / AP

„Mučili ho, drželi ho na samotce, v betonové krabici velké sedm metrů čtverečních, kde není nic kromě stoličky, umyvadla, díry v podlaze místo záchodu a postele, kterou na den přidělávají ke stěně, aby si na ni nemohl vězeň sednout. Pak ještě hrnek a knížka, ale jen jedna, zubní kartáček,“ popsala Julije podmínky, ve kterých se po většinu věznění nacházel Navalnyj. Ve videu zveřejňuje také záběry posledního setkání s mužem, které se odehrálo v únoru 2022, a poslední společnou fotografii.

„Nedávali mu tužku a papír, aby mně a dětem nemohl psát. Mučili ho hladem. A on se pořád smál…“ vzpomíná, ale také apeluje na Rusy, aby nepropadali nečinnosti. „Mého muže nebylo možné zlomit, a proto ho Putin zabil, zbaběle, aniž by mu pohlédl do očí, aniž by vyslovil jeho jméno,“ řekla. Připomněla poslední roky, kdy po boku manžela snášela útrapy a pronásledování Putinova režimu, včetně pokusu o Navalného otravu v létě 2020.

Navalnaja potvrdila, že investigativní tým Alexeje Navalného už zjistil okolnosti jeho smrti a brzy zveřejní jména i tváře těch, kteří ho připravili o život na příkaz prezidenta Putina.

„Pojďme všichni spolu a udeřme ten režim pěstí,“ vyzvala občany Ruska a vysvětlila, proč se její manžel vrátil do vlasti, i když věděl, že ho tam čeká pronásledování a asi i věznění. „Ze všeho nejvíc na světě miloval Rusko… Putin zabil půlku mého srdce, ale já mám ještě druhou… Já se nebojím, tak vy se také ničeho nebojte,“ prohlásila a vystoupení zakončila videovzkazem Alexeje Navalného: „Vše, co stačí k vítězství zla, je nečinnost dobrých lidí.“

(Alexej Navalnyj YouTube)