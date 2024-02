Vyjádření Západu k smrti Navalného jsou nepřípustná, řekl Peskov

Vyjádření západních politiků k smrti Alexeje Navalného jsou sprostá a nepřípustná, řekl dnes mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov podle státní agentury TASS. Řada západních vrcholných činitelů reagovala na páteční informace o smrti opozičního předáka ve vězení kritikou režimu ruského prezidenta Vladimira Putina.

Někteří z Navalného smrti, ať už bylo konkrétní příčinou cokoliv, obvinili Putinův režim.

„V podmínkách, kdy nejsou k dispozici žádné informace, činit takováto – řekněme sprostá – prohlášení, je podle nás naprosto nepřípustné,“ reagoval dnes Peskov na pravidelné tiskové konferenci. „Nesluší to státníkům, z jejichž úst jsme taková prohlášení slyšeli,“ dodal kremelský mluvčí s konstatováním, že ruské hlavě státu podobné výroky nemohou uškodit.

TASS nepíše, na které konkrétní politiky Peskov reagoval. Agentura Reuters v této souvislosti zmiňuje evropské a americké činitele. Například americký prezident Joe Biden na smrt Navalného reagoval slovy, že za jeho úmrtí je zodpovědný Putin. „Je to dalším důkazem Putinovy brutality,“ řekl šéf Bílého domu. Kriticky vůči Kremlu se vyjádřili také mnozí evropští činitelé, kteří ze smrti opozičníka vinili ruský režim, potažmo přímo Putina. Český premiér Petr Fiala v pátek uvedl, že Navalného případ ukazuje, kam až je ochotný zajít Putinův režim v boji s politickými protivníky. Obdobně se vyjádřila ruská opozice a také Navalného spolupracovníci.

Navalnyj byl roky hlavní tváří ruské opozice a hlasitě kritizoval Putinův režim, mimo jiné za korupci. Opoziční předák vinil Kreml, že svého času vydal rozkaz ho otrávit. Hned po návratu do vlasti z Německa, kde ho z otravy vyléčili, byl Navalnyj uvězněn. Postupně dostal za různá obvinění tresty 2,5 roku, devět let a 19 let vězení. Vinu odmítal a své uvěznění přičítal snaze režimu umlčet veškeré odpůrce a kritiku.

V pátek ruská vězeňská služba oznámila, že se sedmačtyřicetiletému Navalnému při procházce udělalo špatně, ztratil vědomí a nepodařilo se ho oživit. Navalnyj podle úřadů zemřel v trestanecké kolonii, která je vzdálená asi 1900 kilometrů od Moskvy, leží za polárním kruhem a je pokládaná za jednu z nejdrsnějších věznic v Rusku. Zprávy o Navalného úmrtí jsou zároveň opředeny nejasnostmi.

Peskov dnes novinářům řekl, že vyšetřování opozičníkovy smrti pokračuje v souladu s ruským právem. Otázka předání těla příbuzným se Kremlu netýká, řekl podle webu Meduza. Tisíce lidí v petici žádají ruský vyšetřovací výbor, aby úřady tělo zesnulého kritika Kremlu okamžitě vydaly jeho příbuzným. Matku Navalného a jeho advokáty dnes nepustili do márnice v Salechardu na severu Ruska, kde je patrně tělo, píše Meduza. Na dotaz, jak Putin na zprávy o opozičníkově smrti reagoval, Peskov podle Reuters řekl: „Nemám co dodat.“ (ČTK)