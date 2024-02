Návrat zaměstnanců Liberty Ostrava do práce se podle odborů opět odkládá

Hutní společnost Liberty Ostrava opět o týden odložila návrat zaměstnanců do práce. Do zaměstnání přesto od zítřka nově nastoupí asi sto lidí, kteří pracují v rourovně. Zaměstnanci jsou doma od loňského 22. prosince a jejich nástup firma každý týden odkládá.

„Svařovna trub (rourovna) by měla mít nějaké zakázkové naplnění, takže by její zaměstnanci měli nastoupit v úterý do práce,“ řekl předseda odborové organizace ocelárny Liberty Roman Bečica. (České noviny)