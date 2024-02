Izrael nesouhlasí s vytvořením samostatné Palestiny

Izraelský vládní kabinet na jednání formálně vyjádřil nesouhlas s mezinárodními výzvami k vytvoření samostatné Palestiny. Ta zaznívají od většiny mezinárodního společenství včetně Evropské unie a Spojených států.

Gideon Saar, ministr bez portfeje ve vládě Benjamina Netanjahua, americké výzvy přirovnal k mnichovské dohodě a postoupení československého pohraničí nacistickému Německu. Izrael palestinská území okupuje od roku 1967, kdy skončila takzvaná šestidenní válka.

„Izrael odmítá, co je otevřeným mezinárodním diktátem ohledně trvalé dohody s Palestinci. Dohoda, má-li k ní dojít, bude uzavřená po vyjednáváních mezi oběma stranami bez předchozích podmínek,“ cituje server The Times of Israel (ToI) z vládního prohlášení, které bylo přijato jednohlasně.

Ministr Saar uvedl, že „tvrzení, že palestinský stát přinese Izraeli bezpečí, je tou největší absurditou“. Exministr zahraničí a nyní ministr pro energetiku Eli Kohen řekl, že „pokud je cenou za rozšíření mírových dohod vznik palestinského státu“, tak se „vzdává všech mírových dohod“, píše ToI.

Snahy o takzvané dvoustátní řešení konfliktu mezi Izraelci a Palestinci prostřednictvím založení Palestiny na okupovaném Západním břehu Jordánu a Pásmu Gazy se výrazně neposunuly už desetiletí.

Výzvy k obnovení těchto snah jsou hlasitější v posledních měsících, kdy se po teroristickém útoku palestinského hnutí Hamás v jižním Izraeli loni v říjnu znovu rozpoutala válka v Pásmu Gazy. Spojené státy, Evropská unie i řada arabských zemí vnímají vznik samostatné Palestiny jako jeden ze stěžejních nástrojů k dosažení dlouhodobého míru. Současná izraelská vláda, v níž zasedá řada krajně pravicových ministrů, se vznikem Palestiny však zásadně nesouhlasí. (ČTK)