Student, kterého našli předávkovaného na Univerzitě v Berkeley, je synem exředitelky YouTube

Devatenáctiletý student, který byl v úterý nalezen mrtvý na Kalifornské univerzitě Berkeley, byl identifikován jako Marco Troper, syn bývalé generální ředitelky YouTube Susan Wojcicki. Jeho babička tvrdí, že se předávkoval.

Susan Wojcicki v době, kdy vedla YouTube, čelí hluboké rodinné tragédii. Její talentovaný syn zemřel na koleji prestižní univerzity po požití drogy. V USA umírá kvůli předávkování 22 dětí jeho věku týdně. Foto: World Economic Forum, Flickr

Toxikologické testy ještě nemají výsledek, ale rodina má podezření na fentanyl.

Student, který bydlel na koleji Clark Kerr Campus, byl nalezen bez známek života v úterý kolem 16.23 místního času, řekla mluvčí UC Berkeley Janet Gilmor. Škola nejdříve nezveřejnila jeho identitu, tu ale později potvrdila jeho babička Esther Wojcicki.

„Můj milovaný vnuk Marco Troper, 19 let, zemřel. Naše rodina je nepředstavitelně zdrcena,“ napsala Esther Wojcicki na svém facebookovém účtu.

Hasičský sbor z Berkeley zasáhl v komplexu a informoval policejní oddělení Kalifornské univerzity, že se „pokouší o záchranu života“ studenta. Než dorazila univerzitní policie, prohlásili ho záchranáři za mrtvého.

Mluvčí Gilmore doplnila, že nebyly zjištěny žádné známky cizího zavinění a že probíhá vyšetřování úmrtí.

Z rodiny výjimečných osobností z oblasti technologií

Troper vyrůstal v Sillicon Valley jako dítě z rodiny výjimečných technologických osobností. Jeho matka vedla YouTube, jeho teta Anne Wojcicki založila úspěšnou firmu na genetické testy 23andMe a je její ředitelkou, babička Esther je autorkou bestselleru Jak vychovat úspěšné lidi.

Nyní začínal druhý semestr prvního ročníku na prestižní univerzitě v Berkeley, kde studoval matematiku a podle jeho babičky ho byl „matematický génius“.

„Byl všechno, co si ve vnukovi přejete. Měl před sebou velkou budoucnost a dokázal by změnit svět. Je to šílené.“

Přestože příčina Troperovy smrti nebyla stanovena, Esther Wojcicki serveru SF Gate řekla, že její vnuk zemřel na předávkování drogami. Rodina ještě čeká na výsledky toxikologické zprávy. „Požil nějakou drogu a my nevíme, co v ní bylo. Jedno víme jistě, byla to droga.“

Až 22 úmrtí na předávkování fentanylem týdně

Jeho smrt je jen další z mnoha případů předávkování amerických dětí, které se v USA v posledních letech dějí. Řada dětí přitom pocházela z kvalitních rodinných prostředí. Počet předávkování drogami mezi dospívajícími v posledních letech prudce vzrostl, a to zejména kvůli fentanylu. Podle institutu UCLA Health v průměru v USA v důsledku předávkování fentanylu umírá 22 dětí středoškolského věku týdně.

Fentanyl je vysoce účinný syntetický opioid, který může být 50krát silnější než heroin. Je také levný, což znamená, že lidé, kteří vyrábějí a prodávají drogy, často svůj produkt, ať už kokain nebo padělané pilulky Xanax, obohacují o fentanyl, aby zvýšili své zisky. (NBC, SF Gate)