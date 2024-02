Borrell: Evropa musí být schopná se bránit, aby měla politickou váhu

Evropa musí být schopná se sama bránit, jinak nebude mít ve světě politickou váhu. Na Mnichovské bezpečnostní konferenci prohlásil šéf diplomacie Evropské unie Josep Borrell. Řekl také, že evropské státy musí být schopné rychleji a ve větším měřítku zbrojně a hospodářsky podpořit Ukrajinu.

Evropa podle Borrella ztrácí zbrojní kapacitu, proto musí výrazně podpořit svůj obranný průmysl. „Nebudeme schopni hrát svou politickou roli, pokud se nedokážeme sami bránit,“ řekl.

O evropské bezpečnosti už v pátek a v sobotu na konferenci hovořila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen. Ta v Mnichově oznámila, že do tří týdnů předloží strategii posílení evropského obranného průmyslu. Řekla také, že pokud bude po červnových volbách do Evropského parlamentu opět šéfkou komise, zřídí post eurokomisaře pro obranu.

Někdejší švédská premiérka Magdalena Andersson dnes řekla, že debata o možném eurokomisaři pro obranu není v tuto chvíli klíčová. „Důležité je, aby ukrajinští vojáci měli munici, kterou potřebují na obranu přes Rusy,“ zdůraznila.

O nezbytnosti co nejrychleji a co nejvíce zbrojně a hospodářsky podpořit Ukrajinu mluvil také Borrell, podle kterého je to jedna z hlavních výzev, které Evropa čelí. (ČTK)