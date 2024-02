Šéfka německého parlamentního výboru pro obranu podporuje dodání střel Taurus na Ukrajinu

Šéfka německého parlamentního výboru pro obranu Marie-Agnes Strack-Zimmermann podpořila dodání střel Taurus na Ukrajinu. Kancléř Olaf Scholz s rozhodnutím váhá.

„O taurusech jsme vedli náročné debaty. A diskutovat nadále budeme,“ řekla Strack-Zimmermann, která je členkou koaličních liberálních svobodných demokratů (FDP). V reakci na úmrtí vězněného ruského opozičního předáka Alexeje Navalného řekla, že by zbrojní podporu Ukrajiny zintenzivnila.

„Já bych řekla a mí (liberální) kolegové by nyní ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi řekli, že Ukrajině dodáme vše, co potřebuje, a to včetně střel Taurus. To je můj a náš názor,“ dodala.

Otázkám na střely Taurus v sobotu čelil sociálnědemokratický kancléř Scholz, který se ale vyjádření jasného postoje vyhnul. „Mohu vám slíbit, že o tom budeme nadále diskutovat,“ dodala Strack-Zimmermann ke střelám.

Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba v Mnichově řekl, že věří, že Německo nakonec střely Taurus jeho zemi dodá. „To, že neslyšíme jasné ne, je odpověď sama o sobě,“ řekl Kuleba na konferenci. Poznamenal, že Německo by mohlo postupovat podobně jako v případě tanků Leopard. Ty Berlín nejprve z obav z vyhrocení konfliktu poskytnout odmítal, nakonec je ale Ukrajině dodal.

Taurusy mají udávaný dolet 500 kilometrů, což by umožnilo ukrajinské armádě provádět údery proti ruským silám hluboko za frontou. To Kyjev považuje za klíčové, aby mohl likvidovat ruské zbrojní sklady a přerušit zásobování ruských jednotek na frontě. (ČTK)