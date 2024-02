Našlo se tělo Alexeje Navalného

Tělo opozičního lídra Alexeje Navalného se našlo v márnici krajské nemocnice v Salechardu. Matka politika po něm pátrala od včerejška, kdy přijela do Jamalo-něneckého okruhu. Situaci jsme popsali zde.

Celou sobotu se matka politika Ljudmila Navalnaja snažila najít syna, který umřel v nedaleké trestanecké kolonii č. 3 v Charpu. Až nyní se zjistilo, že jeho tělo bylo nejdříve odvezeno do nedalekého města Labytnangi, ale večer 16. února ho převezli do salechardské nemocnice v ulici Míru. Reportéři listu Novaja gazeta Europa to tvrdí poté, co hovořili s místními obyvateli a pracovníky záchranky, které oslovili.

Podle nich márnici poté, co tam bylo uloženo tělo Navalného, hlídala dvojice policistů. Ohledně příčin smrti lze podle svědků zatím s jistotou tvrdit jen to, že na těle politika nejsou stopy po střelných zraněních. Pitva do včerejšího večera nebyla ještě provedena. Místní patologové jí pravděpodobně nebudou pověřeni. Je možné, že se čeká na experty z Moskvy.

Už nyní ale při běžném ohledání pracovníci záchranky konstatovali, že na těle Navalného jsou četné modřiny, které byly způsobeny ještě za jeho života. Odpovídají ovšem pokusům o oživení poté, co zkolaboval. Podlitina na hrudi je důsledkem masáže srdce. Nikoliv bití či mučení. Rovněž lze odhadnout, že umírající Navalnyj měl křeče a při pokusech zdravotníků udržet tělo mu byly modřiny způsobeny. „Oživování tedy zřejmě skutečně proběhlo a smrt nastoupila v důsledku srdeční zástavy. Proč k ní ale došlo, to zatím nikdo nevysvětlil,“ říká zdroj Novoj gazety Europy.

Někteří místní lékaři nejsou příliš ochotni zaplést se do „politické kauzy“, nestojí o to, aby byli pověřeni ohledáním těla či přímo pitvou, protože se obávají, že by byli nuceni napsat do závěrečného protokolu nepravdivé informace. (Novaja gazeta Europa)