V Pásmu Gazy přestala fungovat druhá největší nemocnice, poslední na jihu palestinského území

V Pásmu Gazy přestala fungovat Násirova nemocnice ve městě Chán Júnis, tvrdí místní úřady ovládané Hamásem. Jde o druhou největší nemocnici v oblasti a podle stanice Al-Džazíra poslední na jihu Gazy.

Palestinské ministerstvo zdravotnictví ovládané hnutím Hamás dnes rovněž zveřejnilo novou bilanci palestinských obětí války mezi Izraelem a Hamásem. Podle něj v Pásmu Gazy od loňského října zahynulo 28 985 Palestinců, z toho většina civilistů, a zranění utrpělo 68 883 dalších. Údaje úřadu nelze vzhledem k pokračujícím bojům nezávisle ověřit.

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se včera uvnitř Násirovy nemocnice nacházelo kolem 200 pacientů, z nichž 20 vyžadovalo urgentní převoz do jiných zařízení.

„V sobotu i v pátek byl týmu WHO odepřen přístup do nemocnice, ačkoliv k zařízení dorazil společně s dodávkou paliva. Tým měl posoudit kritické potřeby pacientů. Tato zpoždění budou stát životy,“ napsal dnes na síti X generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Izraelská razie v nemocnici

Izraelské síly nemocnici obléhaly týdny, než do ní vtrhly, tvrdí Al-Džazíra. Při razii armáda oznámila, že zadržela 100 lidí podezřelých ze zapojení do bojů proti Izraeli. Domnívala se rovněž, že v zařízení se budou nacházet těla rukojmích, píše stanice CNN. Důkazy o přítomnosti bojovníků Hamásu v jiných nemocnicích v Pásmu Gazy zveřejnila izraelská armáda už před řadou týdnů. Svoji přítomnost v Násirově nemocnici Hamás popřel.

Válečný konflikt mezi Hamásem a Izraelem dnes pokračuje 135. dnem. Podnítil jej útok Hamásu v jižním Izraeli loni v říjnu, kdy teroristé zabili kolem 1200 lidí a stovky dalších unesli jako rukojmí. Izraelská vláda v čele s premiérem Benjaminem Netanjahuem se zapřisáhla hnutí Hamás zlikvidovat a v této snaze pokračuje i za cenu velkých palestinských civilních obětí. (ČTK)