Palestinský premiér vyzval v Mnichově k uznání nezávislého palestinského státu

Izraelský premiér Netanjahu tvrdí, že nevstoupit do Rafáhu v Gaze znamená „prohrát válku“. Dodává, že Izrael do města vstoupí, i když bude dosaženo dohody o rukojmích s Hamásem. O tom, proč Netanjahu tolik touží spustit pozemní invazi do Rafáhu, jsme psali zde. (AFP)