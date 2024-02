ČR poskytla válečným uprchlíkům humanitární dávky za 16,33 miliardy korun

Česko poskytlo válečným uprchlíkům z Ukrajiny na humanitárních dávkách od začátku války do poloviny února zhruba 16,33 miliardy korun. Stát přispíval i českým domácnostem, které uprchlíky ubytovaly. Celkem jim na solidárním příspěvku vyplatil 2,84 miliardy korun.

Vyplývá to z měsíčních zpráv ministerstva práce o vyplácených dávkách a z letošních údajů, které ČTK získala od úřadu práce. Podle ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) uprchlíci začali poskytnutou pomoc už vracet v odvodech z výdělků a loni mohli zaplatit 12 až 15 miliard korun.

Ruská invaze na Ukrajinu začala předloni 24. února. Podle ministerstva vnitra v Česku k začátku tohoto týdne pobývalo zhruba 383 000 uprchlíků z Ukrajiny s vízem k dočasné ochraně. Tři čtvrtiny z nich tvoří děti, ženy a senioři. Dětí a mladých do 18 let je 98 000, žen mezi 18 a 65 lety 170 200 a lidí nad 65 let pak 15 500.

Prvním příchozím matkám s dětmi na jaře 2022 Česko hned poskytlo mimořádnou dávku. Záhy ji nahradila humanitární dávka na pokrytí základních potřeb pro začátek života v Česku. Nejprve úřady práce vyplácely 5000 korun na osobu s vízem k ochraně. Podmínky se pak postupně zpřísňovaly. Solidární příspěvky stát lidem, kteří ubytovali uprchlíky, posílal od půlky dubna 2022 do konce loňského prvního pololetí. Od července pak humanitární dávka začala zahrnovat peníze na živobytí i na bydlení. Získat ji mohou jen uprchlické domácnosti s příjmem pod životním minimem. Organizace na pomoc příchozím nastavení a malou výši podpory kritizovaly. Od letoška vláda částky pro děti, seniory či postižené zvedla.

Stát do poloviny února poskytl válečným uprchlíkům na humanitárních dávkách 16,33 miliardy korun. V roce 2022 vydal téměř 8,7 miliardy korun a loni pak skoro 6,96 miliardy. Úřad práce sdělil, že letos do poloviny února vyplatil 681 milionů korun.

Výdaje za letošní leden činily 594 milionů korun. Loni v prosinci humanitární dávku mělo 53 200 uprchlických domácností. Získaly celkem 493,5 milionu korun. (ČTK)