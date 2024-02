OpenAI má podle nové dohody hodnotu 80 miliard dolarů

Neřiďte s brýlemi pro virtuální realitu, vyzývají úřady v USA. První majitelé Apple Vision Pro vyšli do ulic. Ale k tomu, aby se z toho stala běžná věc, by zařízení muselo být menší, lehčí a levnější. Apple však, zdá se, první generací přesvědčil, že se mu to v budoucnu povede.